DENTONS, BIRD & BIRD E CHIOMENTI NEL SALE AND LEASEBACK CON LEROY MERLIN

Lo studio legale Dentons ha assistito LCN Capital Partners nel perfezionamento dell'acquisizione di un portafoglio di immobili in sale and leaseback - attraverso un nuovo Fondo di Investimento Alternativo immobiliare multi-comparto di tipo chiuso, gestito da InvestiRE SGR – da Leroy Merlin, assistita da Bird & Bird.

Situati nei pressi di alcune delle principali città italiane, gli immobili ad uso commerciale oggetto dell'operazione sono stati affittati con nuovi contratti di lungo periodo in grado di consentire a Leroy Merlin di continuare a beneficiare della gestione operativa dei punti vendita.

Natixis SA - Milan Branch, assistita da Chiomenti, ha agito in qualità di lead arranger e banca finanziatrice.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dal managing partner Federico Sutti (in foto) coadiuvato dall'associate Andrea Bendetti e dal trainee Simone Freddi per gli aspetti real estate; dal partner Federico Vanetti e dall'associate Andrea Oggioni per gli aspetti amministrativi; dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dalla managing counsel Dina Collepardi, dall'associate Rosalba Pizzicato e dalla trainee Giulia Caselli Maldonado per gli aspetti banking & finance; dal partner Alessandro Engst, dal senior associate Valerio Lemma e dalla associate Carlotta Riggi per i profili regolamentari e di asset management.

Per Bird & Bird l'assistenza è stata prestata dalla partner Antonella Ceschi che ha curato gli aspetti relativi al Real Estate ed a quelli amministrativi.

Chiomenti ha assistito Natixis SA – Milan Branch con un team composto dal partner Giorgio Capelli, il senior associate Andrea Martino e l'associate Francesco Maria Achille per gli aspetti di finanza, la counsel Katia Zulberti per gli aspetti di diritto amministrativo e il senior associate Maurizio Fresca per la parte tax.