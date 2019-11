DLA Piper con UniCredit nel finanziamento dell'impianto eolico di W.E.B.

DLA Piper ha assistito UniCredit Bank AG nel finanziamento per euro 25 milioni dell'impianto eolico greenfield di Foce del Cornia, realizzato dalla Società Elettrica Ligure Toscana S.r.l., appartenente al gruppo austriaco Windenergie.

L'impianto monta sei turbine Vestas V136 da 3.45 MW, per una potenza complessiva di 19,8 MW, ed è stato completato nell'estate 2019. L'impianto è situato in una area industriale dimessa direttamente sulla costa Toscana, e fornirà energia pulita a più di 30.000 persone ogni anno. La riduzione annuale di CO₂ sfiora le 35.000 tonnellate.

WEB Windenergie AG è una società ad azionariato diffuso impegnata nella transizione energetica. WEB sfrutta la potenza del sole e del vento per produrre energia sostenibile. Il gruppo ha in portafoglio un totale di 244 impianti eolici, 25 impianti fotovoltaici e 3 piccole centrali idroelettriche in Europa e nel Nord America, e fornisce elettricità a più di 370.000 nuclei familiari.

DLA Piper ha agito con un team internazionale e multidisciplinare coordinato dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli che, coadiuvato da Giampiero Priori e da Francesco Chericoni, si è occupato della documentazione finanziaria italiana. Il partner Germana Cassar, con Andrea Leonforte, si è occupata della due diligence amministrativa. Il partner Andrea Di Dio e Federico D'Amelio hanno seguito gli aspetti fiscali. Silvia Ravagnani si è occupata dei contratti di progetto. Il counselRobert Hofbauer e Gabriela von Wietersheim, rispettivamente delle sedi di Francoforte e Colonia, hanno seguito gli aspetti di diritto tedesco, mentre il partner Christoph Urbanek ed il counsel Lothar Farthofer dell'ufficio di Vienna hanno prestato assistenza di diritto austriaco