Il prossimo 5 dicembre, a Roma, lo Studio Baker McKenzie organizza un evento in materia di serializzazione dei farmaci, dal titolo: "L'Italia alla prova della serializzazione".

L'evento è organizzato in collaborazione con Assoram - Distribuzione Primaria Farma e Salute, Operatori commerciali e Logistici, Dal 9 febbraio 2019, la serializzazione dei prodotti farmaceutici, introdotta per prevenire le frodi e aumentare la sicurezza dei pazienti, è obbligatoria in tutta l'Unione europea.

Considerato che l'Italia ha ottenuto una proroga per adeguarsi alla normativa europea, l'evento ha l'obiettivo di discutere le problematiche più rilevanti in materia di serializzazione e distribuzione di farmaci e di definire una strategia per la serializzazione che riduca i rischi e assicuri una corretta attuazione della normativa, condividendo le esperienze delle imprese, degli operatori logistici e dei legali.

