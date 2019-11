MASSIMO FRONTONI AVVOCATI CON AECOM PER LA CONSULENZA STRAGIUDIZIALE

Massimo Frontoni Avvocati (MFA), con un team formato da Massimo Frontoni, Andrea Mattioli e Arcangelo Gallucci, ha ottenuto l'incarico da AECOM per seguire tutti gli aspetti inerenti all'assistenza stragiudiziale in Italia. L'attività sarà svolta dalla sede di Milano dello studio il cui responsabile è Arcangelo Gallucci.

AECOM è una società di ingegneria multinazionale statunitense che opera nel settore delle infrastrutture. Ha uffici in paesi di tutti i continenti, conta un numero di circa 87.000 dipendenti ed è presente nella classifica Fortune 500. In Italia ha la sua sede a Milano.

Con questo nuovo incarico Massimo Frontoni Avvocati consolida ulteriormente la sua presenza nella città meneghina dove è presente con una sede da quattro anni. Fra i clienti seguiti direttamente dal team del capoluogo lombardo vi sono il Gruppo CMC di Ravenna che ha sottoscritto il contratto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori della Metrotranvia Milano-Parco Nord-Seregno, Valico dei Giovi S.c.a.r.l., società incaricata della realizzazione di un lotto della linea ferroviaria ad alta velocità fra Milano e Genova, e IBA, azienda belga leader mondiale per la protonterapia, seguita per il centro di Trento.