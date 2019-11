Orrick e PwC TLS per il finanziamento a DWB Proteins

Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dal managing associate Giulio Asquini e dalla trainee Terfè Gerotto, ha assistito il pool di banche, composto da Banco BPM e Crédit Agricole Italia, in qualità di Arranger e Finanziatrici, nonché Banco BPM, in qualità di Banca Agente, per tutti gli aspetti legali relativi al finanziamento concesso a DWB Proteins.

DWB Proteins, società controllata da Industria Casearia Silvio Belladelli e da Denkavit, è stata assistita da PwC TLS Avvocati e Commercialisti, con un team composto dai partner Tommaso Tomaiuolo e Filippo Zucchinelli e dagli Avvocati Fabio Luongo, Luca Salvatori, Gianluca De Donno e Giacomo Giancaspro.

Il finanziamento è destinato a dotare DWB Proteins delle risorse necessarie alla realizzazione di un impianto per la trasformazione del siero concentrato liquido di latte e del permeato liquido in pellet per uso zootecnico.

L'operazione ha visto altresì coinvolti Scouting Capital Advisors, con il partner Filippo Bratta e la manager Elena Montibeller, in qualità di consulente finanziario e debt advisor, e Rina Consulting, in qualità di consulente tecnico.

Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati seguiti dal Notaio Giovannella Condò di Milano Notai.