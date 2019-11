Orrick per l'avvio di Azimut Alternative Capital Partners LLC

Orrick ha assistito Azimut, uno dei principali gruppi italiani indipendenti nel risparmio gestito con € 58 miliardi di masse totali in gestione, nell'avvio di una newco con sede a New York (USA) denominata Azimut Alternative Capital Partners LLC, "AACP", allo scopo di investire nell'azionariato di asset manager alternativi specializzati nei mercati privati, tra i quali private equity, private credit, infrastructure e real estate. Allo stesso tempo, Azimut ha firmato un accordo di investimento e patto parasociale con il nuovo CEO di AACP, Jeffry Brown, per realizzare gli obiettivi del business plan, che, tra le altre cose, punta a costruire il principale veicolo di Permanent Capital strategico nel settore degli alternativi.

AACP è stata istituita per costruire una nuova società di investimento, diversificata e multi-affiliata, acquistando partecipazioni di minoranza in asset manager alternativi, e fornendo servizi strategici ad alto valore aggiunto. AACP si concentrerà sul segmento ampio e in forte crescita, ma al contempo ancora poco presidiato, degli asset manager alternativi con AUM inferiori a $ 3 miliardi. Jeff Brown è un veterano del settore con oltre 20 anni di esperienza negli alternativi, ed in precedenza è stato Managing Director di Dyal Capital Partners, uno dei principali investitori di quote di minoranza in asset manager alternativi al mondo, parte del gruppo Neuberger Berman.

AZ US Holding, la holding statunitense del Gruppo Azimut, effettuerà la transazione che prevede un business plan a 10 anni con opzioni put/call, finalizzato all'acquisizione di asset manager alternativi di medio-piccole dimensioni, aiutandoli ad esprimere il loro pieno potenziale. Nel caso di completamento di tutte le acquisizioni previste, Azimut si aspetta di raggiungere nei prossimi 10 anni oltre $ 7 miliardi di AUM pro-quota (oltre $ 20 miliardi di AUM complessivi). Il business plan di AACP prevede nel tempo anche l'ingresso di altri senior managers già individuati. Azimut e il management di AACP si impegnano a collaborare per la crescita del business nel lungo periodo.

Il team Orrick, coordinato dal partner Marco Dell'Antonia, era composto dal senior partner Alessandro De Nicola e dall'associate Federico Urbani, dal partner King Milling coadiuvato dalla associate Kayla Southworth per gli aspetti di diritto societario statunitense e dal partner John Narducci supportato dall'of counsel James Larking per gli aspetti di diritto fiscale.