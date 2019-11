Tutti gli studi nel build up Xenon Private Equity su ERP e Digital Transformation – nasce ImpresoftGroup

Si è tenuto il closing dell'operazione di build up completata da Xenon Private Equity VII nel settore ERP e Digital Transformation. In particolare Xenon, con un team coordinato dal Managing Director Danilo Mangano, ha completato un investimento in equity nella società Impresoft e contestualmente sono state perfezionate le operazioni di acquisto da parte di Impresoft di 4Ward e di un altro importante gruppo operante nel settore ERP.

LCA Studio Legale, con un team coordinato da Benedetto Lonato, Riccardo Massimilla, Stefano Giannone Codiglione, Alessia Ajelli e Edoardo Berni, ha assistito Impresoft ed il suo socio di riferimento Antonello Morina, ora anche presidente del nuovo gruppo, nelle attività inerenti l'ingresso di Xenon e le operazioni di acquisizione di 4Ward e del gruppo ERP, nonché con riferimento a tutti gli accordi parasociali in essere con i manager che hanno reinvestito nel gruppo, tra cui Rossano Ziveri che rivestirà il ruolo di amministratore delegato.

Sempre LCA, con un team composto da Davide Valli e Luca Liberti, ha assistito Xenon e Impresoft nella negoziazione degli accordi per il finanziamento dell'operazione da parte di un pool di banche composto da Banco BPM S.p.A., Crédit Agricole Italia S.p.A. e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in qualità di Bookrunners, Mandated Lead Arrangers e Original Lenders, assistite a loro volta dallo studio legale Dentons con un team composto da Alessandro Fosco Fagotto, Tommaso Zanirato e Gaia Grossi.

Deloitte Legal, con un team composto da Giorgio Mariani, Laura Tredwell e Giacomo Bertone, ha assistito 4ward ed i suoi soci nella cessione di 4ward nonché i manager della stessa che hanno reinvestito nel nuovo gruppo partecipato da Xenon, in particolare Christian Parmigiani e Andrea Pichler, con riferimento agli accordi parasociali in essere relativi al nuovo gruppo e alle pattuizioni inerenti i ruoli chiave che rivestiranno nel nuovo gruppo.

R&P Legal, con un team composto da Claudio Elestici e Sabrina Straneo, ha assistito Xenon nelle trattative inerenti le pattuizioni parasociali con il socio Antonello Morina e nei relativi accordi di investimento in Impresoft.