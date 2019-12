CMS al fianco di Mersen nell'acquisizione di Advanced Graphite Materials Italy S.r.l.

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni ha assistito Mersen, esperto mondiale nei settori dell'elettronica di potenza e dei materiali avanzati quotato sul mercato Euronext di Parigi, nell'acquisizione della società Advanced Graphite Materials Italy S.r.l., ceduta dalla famiglia Reineke, nome storico della produzione di grafite e di isolanti in fibra di carbonio.

L'acquisizione permetterà di rafforzare le posizioni del Gruppo nel segmento delle specialità in grafite in Italia, Germania ed Europa Centrale, in particolare nei mercati dell'elettronica e del trattamento termico, che richiedono componenti di grandi dimensioni.

Il valore della transazione è di 10 milioni di euro.

Il team di CMS che ha seguito l'operazione è costituito dal Partner Pietro Cavasola, dalla Senior Associate Serena Carroli e dall'Associate Edoardo Marangoni.

Il Venditore è stato assistito dagli avvocati Marco Bisceglia e Alberto Predieri Partner di de Bedin & Lee Studio Legale Associato.