DLA Piper e Gatti Pavesi Bianchi nella compravendita di un immobile sito a Milano, Piazza Firenze

GLL, per il tramite di una SPV italiana, ha completato l'operazione di acquisizione – dal FIA "Go Italia I" gestito da DeA Capital Real Estate S.p.A. – di un edificio cielo-terra ad uso uffici sito a Milano, Piazza Firenze.

Gli advisor legali coinvolti nell'operazione sono stati DLA Piper, per GLL, e Gatti Pavesi Bianchi, per il venditore.

DLA Piper ha prestato assistenza all'acquirente con un team multidisciplinare composto dal partner Olaf Schmidt e dall'avvocato Francesco Macrì, coadiuvati da Andrea Casini, per gli aspetti real estate, dal partner Carmen Chierchia, coadiuvata dall'avvocato Viviana De Napoli, per i profili town planning, dal partner Giuseppe Mele, coadiuvato dall'avvocato Ivano Sproviero, per gli aspetti relativi al finanziamento, e da Carlotta Benigni, per gli aspetti fiscali.

Gatti Pavesi Bianchi ha assistito il venditore con un team composto dal partner Rocco Ferrari coadiuvato dall'associate Sofia Gaborin.