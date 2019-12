Resolute Asset Management nel rilancio del centro commerciale Freccia Rossa di Brescia

Nella giornata del 21 novembre u.s., La Fenice S.à r.l. – società del Gruppo Resolute Asset Management – ha acquistato l'intero capitale sociale di Freccia Rossa Shopping Centre, proprietaria dell'omonimo centro commerciale di Brescia, in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato ex art. 182 bis l.fall., concluso da quest'ultima con le proprie banche finanziatrici nel luglio scorso.

Il cambio nella compagine sociale costituisce infatti l'ultimo passaggio del complesso iter che ha portato i creditori ad accogliere la proposta di ristrutturazione del debito della società, funzionale a rilanciare, anche mediante la realizzazione degli investimenti previsti dal nuovo piano industriale, l'attività del centro commerciale sito in centro a Brescia, la cui gestione - sempre dal 21 novembre u.s. - è affidata a Resolute Asset Management Italy in qualità di asset manager.

La società acquirente e il futuro asset manager del centro, entrambi facenti parte del Gruppo Resolute Asset Management, sono stati assistiti da Gitti and Partners, con il socio Angelo Gitti (in foto), supportato dai senior associate Filippo Rota e Flavio Monfrini e dall'associate Camilla Caffi.

La società Freccia Rossa e i soci venditori sono stati assistiti da Osborne Clarke, con i soci Umberto Piattelli e Filippo Canepa, coadiuvati dal senior associate Stefano Panzini e dall'associate Giulia Laddaga.

Il pool di banche coinvolto nella ristrutturazione è stato rappresentato da BonelliErede, per il quale hanno operato i soci Giuseppe Lombardi e Federico Vermicelli, coadiuvati dai senior associate Marco Garavelli e Pietro Ferretti e dal junior associate Pierangelo Totaro.