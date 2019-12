CLIFFORD CHANCE INSIEME A "PROGETTO LIBELLULA" PER PROMUOVERE LA DIVERSITÀ DI GENERE

Clifford Chance prosegue nel cammino che da anni lo vede impegnato in iniziative a favore di inclusione e diversità, annunciando la partnership con "Progetto Libellula", il primo network italiano di aziende e organizzazioni unite contro la discriminazione di genere e la violenza sulle donne.

Primo studio legale a supportare "Progetto Libellula", Clifford Chance intende imprimere una spinta concreta nell'ambito della diversità di genere, a partire da un'analisi del proprio contesto e implementando iniziative capaci di creare un senso comune e condiviso di urgenza al cambiamento. Sarà un percorso su misura, costruito insieme a Libellula, che prevedrà incontri formativi, workshop esperienziali e interventi personalizzati sulla parità di genere.

«L'attenzione alla diversità, nelle sue varie forme, non è solo un pilastro della strategia e del successo dello Studio ma un valore in cui crediamo fortemente per garantire un ambiente di lavoro stimolante ed inclusivo che massimizzi il potenziale di tutte le nostre persone. È da questa convinzione che nasce la volontà di renderci parte integrante e attiva nella promozione di una cultura concretamente improntata al rispetto e alla valorizzazione della differenza di genere, su cui c'è ancora molto da fare» – ha dichiarato Giuseppe De Palma, Managing Partner di Clifford Chance per l'Italia.

In Italia, Clifford Chance ha messo in campo già da diversi anni iniziative volte a supportare il percorso di crescita delle professioniste, tra cui l'introduzione di politiche per la tutela della maternità tra le più generose del mercato legale, con un maternity leave di 8 mesi retribuiti dallo Studio e policy per un più equilibrato rapporto tra lavoro e vita privata, come lo smart working per tutte le proprie persone. Lo Studio è stato inoltre tra i primi al mondo a darsi un obiettivo a favore della parità di genere fra i soci, fissando ad un minimo di 30% la percentuale di donne partner.

«Crediamo sia necessario acquisire consapevolezza sugli stereotipi e sull'impatto di determinati comportamenti e linguaggi, sviluppando una cultura che inneschi un reale cambiamento nell'approccio e nelle visioni delle persone sul tema della valorizzazione delle donne negli ambienti di lavoro, così come al di fuori di essi. C'è bisogno di progetti concreti e obiettivi ambiziosi. Noi abbiamo trovato in Progetto Libellula un partner di valore con cui intraprendere questo percorso» – ha concluso Micol Scabbia, General Manager di Clifford Chance per l'Italia.