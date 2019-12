GREEN ARROW CAPITAL ACQUISICE POPLAST DA EOS INVESTMENT MANAGEMENT E LANCIA IL PRIMO POLO DI GREEN PACKAGING IN ITALIA

Il fondo di Private Equity GAPEF3, che acquista le quote di maggioranza da EOS Private Equity Fund e dai soci operativi storici della società, affiancherà il management di Poplast nel perseguire un percorso di crescita sui mercati internazionali e nell'ampliamento dell'offerta di prodotti riciclabili e compostabili.

Con questa acquisizione, il Team di Green Arrow Capital mette a segno il suo 9° investimento all'insegna dell'eco-sostenibiltà. Il Fondo GAPEF3 raggiunge oltre il 70% del richiamato sul commitment complessivo in soli 4 anni dalla data di avvio del fondo.

Green Arrow Capital SGR, per conto del "Fondo Green Arrow Private Equity Fund 3", annuncia il perfezionamento dell'operazione di investimento nel Gruppo Poplast, con acquisizione della quota di maggioranza dalla società inglese di gestione di fondi di investimento alternativi EOS Investment Management e dai soci operativi, reinvestitori.

L'investimento, il nono per il Fondo 3 perfezionato dal team di Private Equity di Green Arrow Capital, prevede la costituzione del primo polo di Green Packaging. La partecipazione in Poplast, che a sua volta controlla il 100% di FM Plastic, verrà detenuta attraverso una holding, Green Pack Holding Srl, che punta ad aggregare altre società attive nel converting di packaging flessibile, caratterizzate dall'utilizzo di materiali riciclabili, compostabili ed innovativi.

Obiettivo del Fondo Green Arrow Private Equity 3 è quello di affiancare la partecipata in un percorso di crescita dimensionale, proseguendo nella strategia di consolidamento intrapresa sui mercati di riferimento e fornendo il supporto finanziario necessario all'espansione nazionale e internazionale. La strategia prevede anche un processo di business integration con altre realtà produttive, in un'ottica di ampliamento dell'offerta con l'obiettivo di dare impulso allo sviluppo di nuovi prodotti dai materiali innovativi e sostenibili, nel rispetto dei principi ESG.

Le società del Gruppo, con sede produttiva in Italia a Castel San Giovanni (Piacenza) e a Lamporecchio (Pistoia), e con mercati di sbocco nazionali ed esteri in particolare nell'industria alimentare, rappresentano un'eccellenza italiana in tutta la filiera produttiva: dalle fasi di stampa, accoppiamento, laminazione, al taglio di film flessibile realizzato con materiale riciclabile, compostabile e di carta, che viene utilizzato nel confezionamento di prodotti alimentari, del tissue e del settore industriale. Le società si avvalgono inoltre di una duplice tecnologia di stampa, altamente innovativa e sviluppata attraverso l'utilizzo di macchinari di ultima generazione (stampa flexografica e rotocalco/incavografica).

Il Gruppo Poplast ha chiuso il 2018 con un giro d'affari di circa Euro 63 milioni ed un EBITDA di circa Euro 10 milioni.

Il trend positivo di crescita del Gruppo negli ultimi anni, e in particolar modo degli ultimi tre anni dove i parametri economico-finanziari sono raddoppiati dall'acquisizione di EOS Investment Management conclusa nel novembre 2016, è il risultato di uno sviluppo organico e di un processo di consolidamento sul mercato di riferimento già avviato portato avanti dal management della società che, grazie anche alla partnership con EOS Investment Management, ha realizzato già due add-on. Ai risultati del Gruppo ha contribuito anche il business model basato su massima flessibilità e servizio al cliente, che si tramuta in delivery times dimezzati rispetto alla media dei competitors attivi sul mercato, raggiungendo dunque una maggiore marginalità e un posizionamento competitivo. A questo si aggiunge la capacità del management del Gruppo di saper gestire in maniera efficiente il pass-through sul prezzo d'acquisto della materia prima.

A fare da cornice al grande successo economico finanziario, sono state le policy di investimento sostenibile emanate da EOS Investment Management e in perfetta simbiosi con il management di Poplast. Sono stati infatti effettuati anche importanti investimenti per la realizzazione di materiali ecosostenibili, biodegradabili e compostabili dove Poplast è stato più volte premiata e definita un caso scuola indiscusso del settore. Infatti, nel 2018 Poplast ha partecipato al Made Awards, categoria Innovation Packaging 2018, vincendo il progetto Film emballage Bio source et compostable per il film più̀ naturale ed ecologico mai realizzato. Quest'anno Poplast si è aggiudicato il Premio Grande Industria ed è inoltre in competizione per l'Oscar dell'Imballaggio, sempre nell'ambito del miglior materiale a barriera, idoneo al riciclo.

Daniele Camponeschi, Founding Partner di Green Arrow Capital e CIO della SGR ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti della realizzazione di questa nuova operazione che rappresenta il primo esempio di quella che sarà poi la strategia di investimento anche del quarto fondo: investimenti in aziende sane che rispettino i principi ESG, con un forte management team, in grado di gestire operazioni di business integration importanti per poter affrontare exit su financial sponsor pan-europe o trade buyer internazionali. Con Poplast il Fondo raggiunge oltre il 70% di richiamato sul commitment complessivo, permettendoci così di preparare il lancio del nostro quarto fondo di private equity. Il portafoglio si completa dunque di un nuovo «campione» del Made in Italy, un'azienda virtuosa con un modello di business distintivo e dal carattere innovativo e green, che ben si sposa con l'anima del nostro Gruppo. Abbiamo progetti di crescita ambizioni a cui il Fondo può contribuire non solo finanziariamente, ma anche strategicamente affiancando il management per creare una squadra in grado di accelerare ulteriormente lo sviluppo del Gruppo".

Ciro Mongillo, CEO & Founding Partner di EOS Investment Management ha dichiarato: "Poplast rappresenta una tipica operazione di EOS IM: una azienda industriale di media dimensione, di grande qualità con un posizionamento leader nel proprio mercato di riferimento e un importante potenziale di crescita in cui l'approccio imprenditoriale e l'esperienza dei manager si è unita con successo all'energia e alle competenze di un nuovo gruppo manageriale per raggiungere risultati straordinari". Gianni Galasso, Managing Director e Head of Private Equity di EOS Investment Management Group, aggiunge: "In questi 3 anni Poplast ha vissuto un rapido cambiamento che l'ha vista rafforzarsi non solo come posizionamento competitivo ma anche come organizzazione, con un forte impegno congiunto - da parte di EOS e del management team - indirizzato a spingere l'internazionalizzazione del business, con una quota di ricavi esteri passata dal 10% al 25%".

Il Management di Poplast (Carlo Callegari, Pierangelo Fantoni e Fabio Firenzuoli) dichiara: "Grazie all'intesa strategica con Green Arrow Capital, il nostro Gruppo potrà proseguire nell'ambizioso percorso di crescita e consolidamento sui mercati interni e internazionali, anche attraverso acquisizioni in chiave opportunistica, sviluppando un'offerta sempre più innovativa e sostenibile. Siamo pronti a intraprendere questo nuovo viaggio rafforzati grazie al prezioso lavoro svolto in questi anni insieme a Eos Investment Management, che ringraziamo".

Il Team di Green Arrow Capital SGR che ha lavorato sull'operazione è stato composto da Daniele Camponeschi, Founding Partner di Green Arrow Capital e CIO della SGR, Francesca Chiara Gennaro, Investment Director dell'area Private Equity e Giorgio Fenili, Associate del Team di Private Equity.

Quello di Poplast è il nono deal portato a termine dal Team di Private Equity di Green Arrow Capital SGR, includendo oltre agli investimenti principali anche tre add-on sulle partecipate già in portafoglio del Fondo GAPEF3 ed un investito che raggiunge il 70% degli AUM a 4 anni dall'avvio dell'operatività.

Il Team di EOS Investment Management Group che ha lavorato sull'operazione è stato composto da Gianni Galasso, Managing Director e Head of Private Equity, Micole Perina, Associate Director e Alessandro Candido, Associate.