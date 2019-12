Clifford Chance assiste Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT) nell'acquisizione di una proprietà ad Agrate Brianza

Clifford Chance ha assistito Cromwell European REIT nell'acquisizione di una proprietà ad uso uffici sita in Via Paracelso 22-24-26 ad Agrate, in provincia di Monza e Brianza.

Cromwell European REIT è il primo trust di investimento immobiliare paneuropeo quotato presso il Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX ST"), con un portfolio paneuropeo diversificato di 103 proprietà, che coprono circa 1,5 milioni di metri quadri.

La proprietà comprende un edificio indipendente ad uso uffici – composto da otto piani sopraelevati e un piano terra, collocati all'interno di tre blocchi adiacenti con alcuni piani collegati tra loro – e si trova all'interno del Colleoni Business Park, edificio di 120.000 metri quadri nel comune di Agrate Brianza, in provincia di Monza Brianza.

Clifford Chance ha assistito le banche finanziatrici dell'operazione – Banca IMI S.p.A., Banco BPM S.p.A., BNP Paribas, Italian Branch, UBI Banca S.p.A. e UniCredit S.p.A. – con un team guidato dal partner Charles Adams, coadiuvato dalla senior associate Chiara Commis e da Giuseppe Chiaula e Marco Convertini del dipartimento Finance & Capital Markets."