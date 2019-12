PMI: L'11 DICEMBRE A BOLOGNA FOCUS SU COMPETITIVITA' E CRESCITA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE. PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE REALIZZATA CON DOXA

PMI: vera infrastruttura economica del nostro Paese. Quadrifor ne indaga strategie e comportamenti attraverso una ricerca realizzata in collaborazione con Bva-DOXA che sarà presentata a Bologna nell'evento THINK BIGGER., Mercoledì 11 dicembre, dalle 9 alle 13, a Palazzo Segni Masetti (Confcommercio / Ascom Bologna), Strada Maggiore 23.

Tra i primi esiti: innovazione, digitalizzazione, digital transformation, digital marketing. Sono queste le direzioni emerse anche nelle strategie di piccole e medie imprese, a livello dei loro manager.

L'innovazione (di prodotto, di processo, organizzativa e di relazione col mercato) è percepita come una leva strategica fondamentale. Accanto ad essa la digitalizzazione, considerata strategica pressoché in egual misura all'innovazione; i processi di digitalizzazione risultano essere più diffusi, anzi, proprio nelle imprese di piccola dimensione: solo l'1,5% degli intervistati riporta che nessuna tecnologia è stata implementata nell'impresa. La digitalizzazione resta comunque di più difficile decifrazione per i board: l'85,8% degli interpellati non ha saputo indicare la percentuale di fatturato destinabile alla digital transformation. Rispetto all'innovazione, rivestono una significativa rilevanza l'incertezza sui ritorni dell'investimento e i costi, considerati ancora elevati.

In questo quadro emerge con forza il ruolo centrale della formazione e dell'aggiornamento, in particolare riguardo a queste competenze: l'analisi dei dati (55,7%), il digital marketing (39,8%), il social media management (37,7%) e la cybersecurity (36,0%). Quanto alle abilità meno centrate sulla tecnologia, sono ritenute prioritarie: maggior capacità di analizzare e valutare gli scenari, saper innovare, saper sviluppare e gestire il lavoro in team, tenendo ben presente che il 95% delle aziende italiane ha meno di 10 addetti. Di sicuro emerge la necessità di operare in direzione di un rafforzamento degli elementi di pensiero manageriale che assolvono ad un ruolo più significativo nella diffusione di una predisposizione al cambiamento e all'innovazione.

La ricerca offre il contributo originale di aver individuato 5 cluster di PMI, omogenee al loro interno per strategie comportamenti, di particolare utilità per chi opera nel settore.

L'obiettivo di QUADRIFOR con l'evento "THINK BIGGER." è comprendere pienamente i complessi fenomeni in corso per orientare la formazione sulle reali necessità delle PMI, quale contributo ad un aumento esponenziale della loro crescita e della loro competitività.

Il programma della mattinata prevede i saluti istituzionali di Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna, mentre i lavori saranno aperti dalla Presidente di Quadrifor, Rosetta Raso. A seguire l'intervento del Direttore dell'Istituto, Roberto Savini Zangrandi, su "LA FORMAZIONE MANAGERIALE COME LEVA DI SVILUPPO DELLE PMI, IL RUOLO DI QUADRIFOR".

A Pierluigi Richini, Responsabile Studi e Formazione Quadrifor, l'onere di illustrare i numeri, con una presentazione dal titolo: "MODELLI DI BUSINESS NELLE PMI DEL TERZIARIO TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE. I RISULTATI DELLA RICERCA". I dati saranno commentati in un talk moderato dalla giornalista de Il Sole 24 Ore, Monica D'Ascenzo, insieme ad Andrea Granelli, Fondatore di KANSO, Vilma Scarpino, Ceo di BVA Doxa e Luca Solari, Professore di Organizzazione aziendale e Direttore di Pathos Lab Università degli Studi di Milano.

A Maria Luisa Coppa Vicepresidente Quadrifor, il compito di tirare le fila sui risultati emersi e sul ruolo importante delle Parti sociali anche nel governare questi complessi momenti di transizione per le imprese, i loro addetti, il loro management.

L'ingresso è libero previa iscrizione al link: https://lnkd.in/gTKY67K.

Il programma