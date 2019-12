Derivati finanziari per le imprese e gli enti pubblici il focus del convegno padovano

Sarà Padova la sede della prossima tappa della campagna regionale di promozione dell'educazione finanziaria, che attraverso il Comitato "Il Futuro Conta" intende sostenere l'accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria nel territorio regionale.



In tale contesto, sarà organizzato il convegno dal titolo "I derivati finanziari per l'impresa e negli enti pubblici", che si terrà presso l'hotel NH Mantegna tutta la giornata del lunedì 16 dicembre.

Si tratta in particolare di strumenti finanziari scarsamente conosciuti, eppure di larghissima applicazione tra soggetti (pubblici e privati) e gli Istituti di Credito; con rilevanti ripercussioni sull'economia nazionale.



Il mercato dei derivati negli ultimi decenni è infatti cresciuto esponenzialmente e a livello mondiale: i derivati valgono oggi 33 volte il Pil mondiale e sono in continuo aumento.



Lo scorso aprile 2019 Banca d'Italia ha pubblicato la consueta indagine triennale sul volume delle transazioni effettuate dalle principali banche residenti sui mercati dei cambi e dei derivati OTC (Over-The-Counter) su valute e tassi di interesse. Il volume complessivo delle negoziazioni in cambi e in derivati su valute effettuate è stato di 390 miliardi di dollari, di cui 361 miliardi di dollari relativi alle negoziazioni nel mercato dei cambi. Il volume delle negoziazioni in derivati su tassi d'interesse è stato pari a 242 miliardi di dollari.



Gli impatti sistemici sui prodotti interconnessi sono degni dell'attenzione non solo dei professionisti che prestano a vario titolo la loro consulenza alle imprese; ma anche agli Istituti di Credito, agli Enti Pubblici, alle Autorità alle quali ormai si impone di dover comprendere i meccanismi, la natura, le patologie dei contratti su tali prodotti finanziari.



Le riflessioni dei prestigiosi Relatori coinvolti durante la giornata patavina si concentreranno sui profili legali del servizio di analisi e pricing del derivato; sul conflitto d'interesse; sulla evoluzione della relativa contrattualistica; sulle fasi patologiche e sui correlati rimedi processuali; sulla giurisprudenza formatasi tanto e specificamente nella Regione del Veneto, quanto in sede nazionale.



Apporteranno il loro contributo esponenti del mondo accademico (Prof. Maffeis Università di Brescia; Prof. Lupoi e Prof. De Poli, Università di Padova; Prof. Di Ciommo, Università Luiss di Roma; Avv. Malvagna, Università di Trento), del mondo forense (Avv. Gianni Solinas di Venezia; Avv. Luca Zamagni di Rimini; avv. Erika Cacciatore di Treviso), della consulenza aziendale e tecnica (dott. Andrea Fontana di Padova; dott. Michele Bonollo di Milano).



Il convegno è pertanto certamente d'interesse per i seguenti profili:



– CFO, direttori amministrativi e responsabili degli affari legali di imprese grandi e PMI, nonché di enti pubblici o società partecipate pubbliche, che hanno coperto, con i derivati, rischi finanziari e/o

operativi (o compiuto investimenti) o che comunque dovrebbero coprire rischi di cambio, di tasso d'interesse, di variazione delle quotazioni di commodities, ecc.;

– dirigenti e funzionari bancari in ambito risk management, compliance e progettazione o distribuzione di strumenti finanziari derivati;

– professionisti, soprattutto dottori commercialisti e avvocati, che si occupano di revisione legale, controllo societario, consulenza o assistenza di imprenditori su contratti derivati e/o su rischi finanziari ed operativi che con gli strumenti derivati possono essere coperti, quindi per raggiungere adeguati assetti organizzativi, contabili, ecc., secondo il nuovo art. 2086 c.c.



Il programma completo del convegno è consultabile nel sito www.multimediatre.com/convegno dal quale link è possibile anche registrarsi.



La partecipazione al convegno dà diritto ai partecipanti Avvocati all'attribuzione di 6 crediti formativi in materia di diritto bancario.



La segreteria scientifica (progettazione e governo) è dell'Avv. Erika Cacciatore, che collabora con le cattedre universitarie di Brescia, di Roma (Luiss) e di Camerino.