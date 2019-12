Lo Studio Legale Giuliano, Amato & Associati, Società Cooperativa tra Avvocati, si specializza nell'assistenza alle imprese operanti nell'area euro mediterranea, nel Luxury e Art Advisory

Giancarlo GIULIANO, avvocato cassazionista esperto in contrattualistica civile e commerciale, e Daniel AMATO, avvocato, professore universitario di diritto dell'Unione Europea, dopo una lunga e ricca esperienza professionale nello Studio legale Corrado Giuliano & Collaboratori di Siracusa, hanno deciso di dedicarsi in modo esclusivo allo sviluppo dello STUDIO LEGALE GIULIANO, AMATO & ASSOCIATI, Società Cooperativa tra Avvocati, una international boutique law firm specializzata nell'assistenza legale alle imprese operanti nell'area euro mediterranea, nel Luxury e Art Advisory.

Lo STUDIO LEGALE GIULIANO, AMATO & ASSOCIATI (costituito nel giugno 2018), optando per la forma cooperativa ha inteso coniugare la scelta imprenditoriale con l'approccio "artigianale" nei confronti dei clienti ed il principio solidaristico tra i soci. In quanto impresa cooperativa innovativa, lo studio ha vinto il premio "IDEA CREA 2018" di UN.I.COOP., Unione Regionale per la Sicilia.

Lo studio intende focalizzare la propria attività nella consulenza strategica alle imprese nei settori della contrattualistica civile e commerciale, del diritto amministrativo, del diritto societario e bancario, nonché del diritto dell'Unione Europea. La collaborazione con studi legali operanti nei paesi del Nord Africa consente allo studio di proporsi come partner delle imprese, di qualsiasi dimensione, interessate al mercato economico euro mediterraneo, fornendo consulenza contrattuale e arbitrale, finalizzata a dare certezza, sicurezza e snellezza nelle transazioni commerciali.

Altro asset strategico per lo STUDIO LEGALE GIULIANO, AMATO & ASSOCIATI è il Luxury e Art Advisory, due segmenti di mercato che negli ultimi anni hanno registrato uno sviluppo crescente. L'esperienza maturata dall'Avv. Giancarlo GIULIANO, operativo nella sede di Roma, rappresenta la miglior garanzia di un servizio professionale di assistenza nella compravendita di opere d'arte, di beni di lusso, di appartamenti e immobili di pregio.

Grazie alle sedi di Bruxelles e Malta, lo studio è in grado di seguire procedimenti anche innanzi alla Commissione Europea e alle Autorità comunitarie offrendo ai propri clienti un'assistenza legale completa.