PROFESSIONISTI TRA BUSINESS E SPORT: TEAM PERFORMANTI PER STUDI PERFORMANTI

Riccardo Pittis sarà il coach speciale del seminario organizzato dall'Associazione dei Commercialisti delle Tre Venezie in programma a Mestre venerdì 13 dicembre



Mestre, 10 dicembre 2019 – Sarà Riccardo Pittis il coach che allenerà per un training speciale oltre 100 professionisti da tutto il Nordest nel corso del seminario "Team performanti per studi performanti." organizzato dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) per approfondire tecniche e segreti su come sviluppare la leadership per guidare un team di collaboratori vincente.



L'appuntamento è in programma venerdì 13 dicembre a Mestre dalle 14.30 alle 17.30 presso l'Hotel Hotel Novotel (Via Ceccherini, 21).



In un'epoca in cui i risultati da raggiungere sono sempre più sfidanti, le performance richieste per poterli raggiungere devono necessariamente avere una qualità ancor più alta. Il professionista, così come un atleta, deve prepararsi ad affrontare campionati sempre più impegnativi, con regole in continua evoluzione e con una concorrenza sempre maggiore.



Due mondi apparentemente lontani come business e sport, hanno sempre più punti di contatto.

La preparazione, la disciplina, la leadership e la gestione dei team diventano pratiche quotidiane di un professionista così come di un atleta.



Attraverso il racconto di una carriera sportiva di alto livello, come quella di Riccardo Pittis, il seminario offrirà ai partecipanti la possibilità di capire come lo sport può aiutare il mondo del business a migliorare i propri risultati.



La testimonianza di come un giocatore di basket ha sviluppato doti come leadership, gioco di squadra, motivazione e mentalità vincente, permetterà ai professionisti di acquisire gli strumenti per affinare soft skills che consentiranno di essere pronti a vincere le proprie sfide professionali.



Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org