Latham & Watkins con LIST S.p.A. nell'investimento in IT Software S.p.A.

List S.p.A., portfolio company di TA Associates e gruppo leader nello sviluppo di tecnologie informatiche innovative per il mondo finanziario, ha annunciato di aver concluso con successo l'operazione di acquisizione di una quota di maggioranza di IT Software S.p.A., società FinTech italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di soluzioni all'avanguardia per le istituzioni finanziarie a livello globale, in particolare, per la gestione del rischio in tempo reale, la distribuzione dei dati di mercato e il trading.



Latham & Watkins ha assistito List S.p.A. con un team guidato da Stefano Sciolla e composto da Giovanni Spedicato, Maria Giulia De Cesari e Federica Ventura per gli aspetti corporate, da Cesare Milani per i profili regolamentari, e da un team composto da Marcello Bragliani, Antongiulio Scialpi, Isabella Porchia, Marco Bonasso e Nicola Nocerino per gli aspetti relativi al finanziamento dell'operazione. Fineurop Soditc e KPMG hanno agito in qualità di financial advisors di List S.p.A.



Cartella & Manzoni e Pirola Pennuto Zei & Associati hanno assistito IT Software e i venditori nell'ambito dell'operazione, rispettivamente in qualità di consulente legale e fiscale. Jump Holding ha agito in qualità di financial advisor di IT Software e dei venditori.