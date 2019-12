Al via i canali social di Instagram e Spotify per raccontare la "freeblyness"

Freebly, la prima società benefit tra avvocati in Italia, inaugura i social con i quali allagare la propria community e far conoscere la "freeblyness" ovvero la cultura che si respira in questo nuovo e moderno studio legale, dove poter lavorare liberi e in totale flessibilità.

Dopo il più istituzionale Linkedin, in cui è raccontata la parte più autorevole della professione, Instagram rappresenta attraverso le immagini il colore e la vivacità della vita di coloro che fanno e faranno parte di freebly, sia durante i momenti professionali, sia in quelli "out of office", in una costante ricerca del proprio miglior work life balance.

Ogni esperienza ha una colonna sonora, quindi contestualmente all'apertura del profilo Instagram, è stato inaugurato il canale Spotify di freebly in cui periodicamente verranno proposte alcune playlist realizzate dallo studio, ma anche create su indicazione dei professionisti. La prima playlist non poteva che essere la colonna sonora per prepararsi al Natale.

In freebly lavorare liberi e in modalità flessibile è una scelta di vita e le immagini accompagnate da buona musica ne saranno costante testimonianza.