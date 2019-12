Di Tanno e Associati annuncia l'ingresso di Roberto Della Vecchia e del suo Team

Al via la nuova Area Legale dello Studio dedicata al settore Finanziario e degli Investimenti



Importante consolidamento per Di Tanno e Associati, che avvia la nuova Area Legale con l'ingresso di un team guidato da Roberto Della Vecchia - già Socio Fondatore dello Studio Legale Carbonetti – e composto da Emanuele Marrocco e da altri 5 professionisti.

L'integrazione - che porta l'organico di Di Tanno e Associati a circa 40 professionisti - consentirà allo Studio di ampliare il supporto offerto ai propri clienti, offrendo una forte specializzazione legale e tributaria nell'ambito del settore Finanziario e degli Investimenti.

Roberto Della Vecchia, professionista di riconosciuta esperienza nel diritto e nella regolamentazione dei mercati finanziari, anche dal punto di vista del contenzioso e delle operazioni straordinarie, guiderà la nuova Area Legale con Emanuele Marrocco, specializzato in diritto dei mercati finanziari, con il quale ha condiviso oltre quindici anni di collaborazione. Insieme ai due Soci, provenienti dallo Studio Legale Carbonetti, entrerà a far parte di Di Tanno e Associati anche un Team composto dagli Associate Paolo Galdini, Mirko Lacchini, Evelina Nobile, Edoardo Pratesi e Paola Tumbarello.

All'interno della nuova Area Legale di Di Tanno e Associati, inoltre, ricoprirà un ruolo di primo piano anche Andrea Tonon, già Socio dello Studio, che apporterà la sua specializzazione in materia di gestione del risparmio e fondi di investimento alternativi.

"L'ingresso di Roberto Della Vecchia e del suo Team rappresenta una tappa molto importante per Di Tanno e Associati" - ha sottolineato Tommaso Di Tanno, Socio Fondatore di Di Tanno e Associati - "Grazie al connubio tra la nostra cultura tributaria e la focalizzazione nel diritto bancario, finanziario e assicurativo portata dal nuovo Team possiamo compiere un significativo passo in avanti nel nostro processo di sviluppo, ampliando ed integrando la nostra attività incentrata sul supporto al mondo finanziario in senso lato ed alle operazioni di finanza strutturata".

"Sono orgoglioso e molto motivato nell'assumere questa responsabilità" - ha commentato Roberto Della Vecchia - "Posso contare su un Team coeso composto da Avvocati di grandissimo valore, a partire da Emanuele Marrocco al quale mi lega un sodalizio di vecchia data. Le sinergie con Di Tanno e Associati sono evidenti e credo che possiamo fare molto bene insieme".



Di Tanno e Associati

Fin dalla fondazione, nel 1986, lo Studio Legale Tributario Di Tanno e Associati è una realtà di eccellenza, contribuendo all'evoluzione della cultura e della normativa tributaria italiana. Con sedi a Roma e Milano e circa 40 professionisti, Di Tanno e Associati è riconosciuto dalle maggiori pubblicazioni specializzate internazionali come realtà al top nel settore Tax, per competenza, professionalità, importanza dei clienti e delle operazioni realizzate. Lo Studio è diventato negli anni, un punto di riferimento anche nella consulenza legale, ponendosi come referente unico delle imprese clienti in ogni fase del loro percorso evolutivo, sia sui profili nazionali sia su quelli internazionali.