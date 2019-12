Nasce CDR – Cattaneo Dall'Olio Rho & Partners, realtà di 85 tra professionisti e collaboratori, attiva nella consulenza societaria, tributaria e legale

Gli Studi Cattaneo Dall'Olio & Partners e Salerno – Rho, attivi nella consulenza legale, societaria e tributaria, hanno avviato un processo di integrazione che porterà, a fare data dal 1° gennaio 2020, alla nuova realtà CDR – Cattaneo Dall'Olio Rho & Partners.

Il nuovo Studio conta 85 risorse , di cui oltre 40 tra dottori commercialisti, revisori legali e avvocati, attivi nei servizi di consulenza in area societaria, tributaria, legale, allargata alle tematiche del contenzioso, dei modelli organizzativi, dei passaggi generazionali e del trust.

I soci di riferimento sono Aldo Cattaneo, Giorgio Dall'Olio e Guido Rho mentre Renato Salerno continuerà a svolgere la propria attività professionale collaborando con la nuova realtà.

CDR è presente con due sedi a Bergamo, in Via Piccinini 2 e in Largo di Porta Nuova 14, con la sede di Verona, in Via Armando Diaz 7, e con la sede di Grumello del Monte, in provincia di Bergamo.

Con l'integrazione le due realtà potranno rafforzare il proprio ruolo e posizionamento sul mercato grazie ad un'offerta consulenziale allargata che copre ora tutte le esigenze dell'impresa, sia in ottica corporate che in ottica imprenditoriale e familiare, con un focus che copre le aree della consulenza legale, societaria, tributaria e del wealth management.