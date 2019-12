LCA advisor legale di Gismondi 1754 per la quotazione su Aim

LCA Studio Legale, con un team guidato da Benedetto Lonato e composto da Giuditta Rege, Edoardo Berni e Martina Lacalamita, ha assistito, per tutti gli aspetti regolamentari, societari e di governance, Gismondi 1754 nel processo di ammissione alla quotazione delle proprie azioni e warrant su Aim Italia. LCA ha agito anche in qualità di consulente fiscale con un team guidato da Roberto Pellizzari e composto da Christian Viceconte e Clemente Tamburini.

La Società ha raggiunto un volume di ordini che supera di 2,2 volte l'obiettivo di raccolta prefissato. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società è prevista per mercoledì 18 dicembre 2019.

Gismondi 1754 è una Società storica genovese, attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma, giunta ormai alla settima generazione sotto la guida del Ceo Massimo Gismondi che, attraverso la quotazione, punta a sviluppare e a intensificare la crescita del brand a livello internazionale, mantenendo l'esclusività e la tradizione che caratterizzano il marchio Gismondi 1754, da sempre sinonimo di altissima qualità, tailor made, con una spiccata attenzione alla fidelizzazione dei clienti attraverso un servizio personalizzato.

Nell'ambito della procedura di ammissione alla quotazione, Gismondi 1754 è stata inoltre affiancata da EnVent Capital Markets in qualità di Nomad, Global Coordinator ed Equity Research Provider. Emintad ha agito come Financial Advisor, BDO in qualità di Società di Revisione. Directa Sim ha svolto il ruolo di collocatore per il retail, A2B è stato consulente per i dati extracontabili, KT&Partners Equity Research Provider, mentre Spriano Communication&Partners è stato advisor per la comunicazione. Banca Akros svolge il ruolo di Specialista.