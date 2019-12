LCA crea un team dedicato alla Corporate Investigation

LCA Studio Legale, tra i primi in Italia, ha strutturato internamente un team dalle competenze trasversali dedicato a quell'area interdisciplinare che, nel mondo anglosassone, prende formalmente il nome di "Corporate Investigation" e che unisce aspetti di natura societaria, penale, giuslavoristica e di proprietà intellettuale.

Corporate & Regulatory Compliance, rapporti con le Authority, frode, concussione e corruzione, riciclaggio di denaro, abuso di mercato e insider trading, evasione fiscale, responsabilità da prodotto, questioni giuslavoristiche, violazione degli obblighi contrattuali e concorrenza sleale rappresentano infatti, sempre più spesso, un rischio per la reputazione di una società e in taluni casi per la sua stessa sopravvivenza.

Negli ultimi anni le ispezioni e i controlli societari sono aumentati considerevolmente e, di pari passo, anche i procedimenti penali e amministrativi legati alla responsabilità delle società. Conseguentemente, la necessità di adottare programmi di compliance efficaci e la capacità di rispondere prontamente con rimedi e misure appropriate in caso di contestazioni sono diventati le principali criticità che le società si trovano a dover affrontare.

A tal fine, LCA ha dato vita ad un team multidisciplinare specificamente dedicato alla gestione di qualsiasi ispezione societaria interna, sia che si tratti di una società attiva a livello nazionale sia che coinvolga una multinazionale, composto da avvocati altamente specializzati nei crimini dei dipendenti, nell'applicazione di regolamenti, nella compliance societaria, nel diritto del lavoro e delle nuove tecnologie.