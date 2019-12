Banca Popolare di Bari: un salvataggio da 900 milioni

nota a cura del Dott. Matteo De Cesaris

Con lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo, avviato dalla Banca d'Italia con la procedura di Amministrazione Straordinaria, è esploso definitivamente il caso della Banca Popolare di Bari.

Il 15 dicembre, due giorni dopo la ratifica del provvedimento, si è riunito il Consiglio dei Ministri, che su proposta del Presidente Conte e del ministro Gualtieri, ha partorito il decreto-legge denominato "Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento" tradotto dai più in <<salvataggio della Banca Popolare di Bari>>.

Il decreto dispone lo stanziamento di disponibilità patrimoniali nelle casse della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (MCC) per un fondo massimo di 900 milioni di euro. Ciò, è spiegato nel comunicato post CDM, è in linea con la mission del MCC, quale lo sviluppo ed il sostengo all'investimento delle imprese italiane specialmente del Mezzogiorno, e favorirà il rafforzamento di capitale della banca barese, anche con l'aiuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e di <<eventuali altri investitori>>.

Il rafforzamento patrimoniale, motivo della decisione di Banca d'Italia, costituirà uno dei temi dell'"Accordo Quadro" tra gli amministratori straordinari, MCC e FITD, insieme alle linee strategiche sul piano industriale per il rilancio della banca ed il recupero dell'equilibrio economico.

Nelle ultime ore è esploso un ulteriore caso sulla Banca Popolare di Bari e sul possibile "placet" di Bankitalia nell'acquisto di Tercas avvenuto nel 2014. In un audio diffuso da Fanpage.it, relativo ad una riunione tra la governance di B.P di Bari del 10 dicembre, sono emerse le distorte dinamiche di gestione della banca, oltre ad un rapporto quotidiano tra la dirigenza della banca e i vertici di Bankit, anche a seguito delle varie ispezioni e letture delle decisioni finali delle stesse. Ciò ha riportato alla luce il dietrofront di Banca d'Italia del 2014, al blocco imposto a BPP nel 2010 ad espandere la propria attività, favorendo così l'acquisto di Banca Tercas da parte di BPP. Proprio a Tercas fu erogato un prestito da Bankitalia nel 2012 pari a 660 milioni ed estinto nel 2013 grazie ad un finanziamento concesso

da BPP a Tercas. Dalla Banca d'Italia sono state respinte tutte le accuse con delle note ufficiali, indicando che a Tercas era stato consesso un prestito a titolo di liquidità d'emergenza, attività propria delle competenze delle banche centrali nazionali, e che la presenza dei vertici di Bankit nelle riunioni di lettura di fine ispezione sia da considerarsi normale consuetudine.

Quello che resta un punto fermo ed una speranza è il monito del Presidente Conte, ovvero la salvaguardia dei 3 mila dipendenti, dei 69 mila soci e di oltre un milione di cliente tra cui molte imprese (dati bilancio 2018).