BORLETTI GROUP NELL'ACQUISIZIONE DI TRE HOTEL NELLA ZONA DI VENEZIA E PADOVA

Gli studi coinvolti: Carnelutti Law Firm, Tonucci, Bellavite Pellegrini, EY Advisory, Candiotto, Deloitte, Morpurgo e Associati.



CARNELUTTI Law Firm, con un team multidisciplinare guidato dalla partner Benedetta Amisano per gli aspetti di natura societaria e immobiliare, dal partner Giuseppe Bulgarini d'Elci e Marco Sartori per gli aspetti di diritto del lavoro e dal partner Stefano Mele per gli aspetti privacy, ha assistito Borletti Group, tramite BG Hospitality Italia S.r.l, nell'acquisizione di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di una società appositamente costituita dalla Società Fondiaria Europea S.r.l. in liquidazione nella quale sono stati conferiti, da parte di quest'ultima, tre hotel che operano sotto il brand "Crowne Plaza" e "Best Western", situati nella zona di Venezia e Padova, ed i relativi rami di azienda.

Gli aspetti di natura corporate e fiscale, per la parte acquirente, sono stati curati dallo Studio Bellavite Pellegrini con un team composto da Stefano Bellavite Pellegrini e da Adriana Livraghi.

L'operazione è stata effettuata in un contesto più ampio di strutturazione nel quale è stato previsto un piano attestato di risanamento al fine di riportare in equilibrio economico e finanziario la società venditrice. EY Advisory S.p.A. ha agito da Financial Advisor della transazione con un team multidisciplinare guidato dalla partner Katia Mariotti e da Stefano Senatore, attestatore Dante Scibilia dello Studio Scibilia di Venezia

Tonucci & Partners ha assistito Società Fondiaria Europea S.r.l. in liquidazione, con un team multidisciplinare guidato da Alessandro Vasta (partner) e da Ivan Rigatti per gli aspetti di natura societaria ed immobiliare, Nicola Sandon per gli aspetti privacy.

Gli aspetti di diritto del lavoro sono stati curati da Cristina Mazzamauro (partner) e Salvatore Cosentini.

Per la parte tax e di advisory finanziaria, al fianco della venditrice, ha agito lo Studio Candiotto con Piero De Bei (partner) e Alessio Riato.

Per gli aspetti di Accounting & Statutory Compliance, al fianco della venditrice, ha agito Deloitte, con la partner Tiziana Brkan e la Director Alessia Rigamonti.

I tre alberghi ed i rami di azienda sono stati concessi in affitto ad HNH Hospitality S.p.A., società attiva nel settore ricettivo-turistico e, in particolare, nel settore alberghiero, assistita dal Legal Manager Giuseppe Gagliardi e, per gli aspetti giuslavoristici dallo Studio Morpurgo e Associati con un team composto dall'avvocato Claudio Morpurgo e dall'avvocato Stefano Cilio.

Per tutte le attività notarili le parti si sono avvalse del notaio in Milano Lorenzo Turconi.