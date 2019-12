Carmelo Catalfamo nuovo Of Counsel di NEXTA

NEXTA – società tra avvocati e commercialisti dedicata al mondo delle PMI – prosegue la sua strategia di crescita con l'arrivo dell'avvocato penalista Carmelo Catalfamo.



L'avvocato Catalfamo è specializzato in Diritto Penale dell'Economia e dell'Impresa e si occupa, in particolare, del settore penale tributario e fallimentare, nonché della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001, fornendo assistenza nella redazione ed attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione di numerose PMI.



Assiste inoltre i clienti nei procedimenti avanti la Suprema Corte di Cassazione sia in ambito penale che tributario.



«NEXTA conta attualmente su un team di circa 60 professionisti: avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, una struttura multidisciplinare presente su tutto il nord Italia. L'ingresso della figura professionale dell'avv. Catalfamo in Nexta risponde ad un bisogno avvertito in maniera crescente dalle PMI italiane ed è un tassello importante nello sviluppo della nostra offerta sul mercato che è a loro dedicata», ha commentato Mauro Puppo, Amministratore Delegato di NEXTA.