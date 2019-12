Eversheds Sutherland con Safestay in Europa Centrale nell'acquisizione di tre strutture ricettive

Eversheds Sutherland con un team guidato dal partner Riccardo Bianchini Riccardi, il senior associate Alessandro Monti e l'associate Gianludovico Maggi, ha assistito Safestay PLC nell'acquisizione di tre società rispettivamente in Repubblica Ceca, Polonia e Repubblica Slovacca controllate da Dreamgroup Management E.C.P. Ltd, gruppo prevalentemente operativo in diversi centri dell'Ucraina.



Il team italiano di Eversheds Sutherland è stato coadiuvato dagli uffici di Bratislava, Praga e Varsavia per le attività localmente rilevanti.



Dreamgroup Management E.C.P. Ltd è stata assistita dallo Studio legale NOBLES di Kiev con un team guidato dal partner Volodymyr Yakubovskyy.