Gatti Pavesi Bianchi ed Herbert Smith Freehills Studio Legale con Italgas e Marguerite III e Marguerite IV per il gas naturale in Sardegna

È stato perfezionato il closing fra Italgas S.p.A., assistito da Gatti Pavesi Bianchi, Marguerite III e Marguerite IV, assistiti da Herbert Smith Freehills Studio Legale, per l'ingresso del fondo infrastrutturale europeo nell'azionariato di Medea e Gaxa, le società del Gruppo Italgas che operano in Sardegna nell'ambito, rispettivamente, della distribuzione e della vendita di gas.

Il team legale di Italgas, principale operatore del settore della distribuzione del gas in Italia e terzo in Europa, è stato guidato da Alessio Minutoli, General Counsel, coadiuvato da Maria Carmela Macrì e da Federica Chiariello.



Marguerite III e Marguerite IV, fondi infrastrutturali a supporto dello sviluppo di progetti nei settori energetico, rinnovabili, trasporti e infrastrutture digitali, sono stati assistiti da Herbert Smith Freehills Studio Legale che ha messo in campo un team guidato dall'Avv. Lorenzo Parola e composto dall'Equity Partner Francesca Morra, per gli aspetti di diritto della concorrenza, dagli Associate Giacomo Gavotti, Andrea Coluzzi e Giulia Musmeci, per gli aspetti Corporate M&A, e dalla Senior Associate Teresa Arnoni e dall'Associate Vanessa Nobile, per gli aspetti di diritto amministrativo.



Santander Corporate & Investment Banking ha agito con il team composto da Stefano Cannizzaro, Roberto Segantin, Luca Bidut, Giovanni Labombarda ed Angelo Montalbano in qualità di advisor finanziario di Marguerite.



Gatti Pavesi Bianchi ha agito con un team a supporto di Italgas guidato dall'Equity Partner Paola Menicati, con il Counsel Vincenzo Di Ferdinando e l'associate Alessandra Gilio per gli aspetti Corporate M&A e, per la parte relativa ai finanziamenti, dal Partner Andrea Limongelli e l'associate Isabella Rognoni.