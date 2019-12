KT&PARTNERS È FINANCIAL ADVISOR DI FINLOGIC S.P.A. - NELL'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELLA SOCIETÀ STAF SRL

Per KT&Partners si tratta della quinta operazione in ambito M&A di società quotate

Nell'operazione, l'emittente è stata assistita dagli avvocati Raffaele De Paola e Simona Pascazio dello Studio Legale Eunomia per l'assistenza legale, da KT&Partner come financial advisor e da Angelo Domenico Conte di Epyon consulting, per la due diligence finanziaria, contabile e tributaria. I soci di STAF sono stati assistiti dal team di M&A Advisory di BPER Banca, quale financial advisor e da CBA studio legale e tributario, per l'assistenza legale e giuslavoristica nella redazione degli atti volti alla cessione delle partecipazioni.