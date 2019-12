LEGANCE CON UNICREDIT PER IL FINANZIAMENTO A E-BOX

Avvocati Associati ha assistito UniCredit S.p.A., nella sua qualità di MLA, Bookrunner, Banca Finanziatrice, Banca Hedging e Banca Depositaria, nella negoziazione e strutturazione di un finanziamento di 27 milioni di Euro a favore di Ensource Italy S.r.l., società del Gruppo E-Box, in relazione alla gestione e manutenzione di un portafoglio di impianti fotovoltaici situati su tutto il territorio nazionale per una potenza complessiva di circa 15,5 MW, di cui circa 8MW già acquisiti e i rimanenti in fase avanzata di acquisizione da parte di diverse società di scopo integralmente detenute.



Legance ha prestato assistenza in relazione alle attività di strutturazione, due diligence legale e negoziazione della complessa documentazione finanziaria, con un team guidato dai partner Filippo Ruffato e Giovanni Scirocco, che ha visto coinvolti per tutti i profili relativi alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria il senior associate Antonio Gerlini con gli associate Isabella Gisonna e Raffaele Giannone. Gli aspetti di due diligence legale sono stati seguiti dal managing associate Emanuele Artuso e dagli associate Luigi Agostinacchio e Emanuela Procario. Gli aspetti amministrativi della due diligence legale sono stati curati dal senior associate Lucio Di Cicco. I profili fiscali relativi alla documentazione finanziaria sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari e dall'associate Francesca Sipala.



Le parti si sono, inoltre, avvalse dell'assistenza del Notaio Serena Graziadio per il rogito degli atti notarili nonché per tutti gli ulteriori adempimenti preliminari e successivi alla stipula.