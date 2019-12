Orrick con il Fondo ELF, gestito da BNP Paribas REIM Luxembourg, per l'acquisto di una piattaforma logistica a Liscate

Orrick, con un team composto da Emanuela Molinaro e Christian Turotti, rispettivamente partner ed associate del dipartimento Real Estate, e coadiuvato per gli aspetti fiscali dal Dott. Commercialista Flavio Notari, of counsel, ha assistito il Fondo Eurozone Logistics Fund (ELF) gestito da BNP Paribas REIM Luxembourg, nel suo primo investimento in Italia, che ha interessato una piattaforma logistica strategica sita a Liscate, alle porte di Milano.

Il complesso immobiliare, che è stato realizzato nel 2017 e ha una superficie totale di oltre 15.000 mq, è stato acquistato da una società di primario profilo nel settore delle spedizioni internazionali e servizi integrati, ed è stato immediatamente concesso in locazione alla medesima società venditrice tramite un'operazione di sale and lease back.



L'operazione rappresenta la prima acquisizione del Fondo paneuropeo lussemburghese in Italia, ed è stata effettuata in parallelo ad un'altra acquisizione vicino Parigi; il valore combinato dei due investimenti supera 85 milioni di Euro.



Orrick ha assistito il cliente nella due diligence legale e fiscale, nella strutturazione dell'investimento, anche da un punto di vista fiscale, nell'operazione di acquisizione e nella negoziazione del contratto di locazione. La due diligence tecnica è stata effettuata da REAAS.