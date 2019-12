Tutti gli studi nel completamento dell'operazione tra Sisal Group e Intesa Sanpaolo per dar vita alla prima rete italiana di proximity payment

Sisal Group, portfolio company del fondo di private equity CVC, e Intesa Sanpaolo, attraverso Banca 5, hanno completato l'operazione relativa alla costituzione di SisalPay Group una nuova realtà che consentirà di offrire prodotti bancari e servizi di pagamento e transazionali in oltre 50mila esercizi distribuiti sull'intero territorio nazionale.



SisalPay Group, partecipata al 70% da Sisal Group e al 30% da Banca 5, ha ricevuto, mediante una serie di complesse riorganizzazioni societarie e conferimenti, le attività di Sisal Group e di Banca 5 relative ai servizi di pagamento, così da integrare canali fisici e digitali e rappresentare la prima rete italiana con modello di "banca di prossimità" (proximity payment).



Latham & Watkins ha assistito CVC e Sisal Group, con un team cross border coordinato dal partner Antonio Coletti e composto dal partner Giovanni Sandicchi con gli associate Giorgia Lugli, Guido Bartolomei, Luca Maranetto, Daniele Pojani, Marta Carini e Lorenzo Rovelli della sede di Milano e dal partner Jocelyn Seitzman con gli associate Matthew Dunlop, Taylor Munnings, Jemma Lohr McPherson e Jessica Burke della sede di Londra per gli aspetti corporate e capital markets, dal partner Marcello Bragliani con gli associate Alessia De Coppi e Nicola Nocerino della sede di Milano e dal partner Jay Sadanandan con gli associate William Lam e Tamryn Jensen della sede di Londra per gli aspetti relativi al finanziamento, dal partner Luca Crocco con gli associate Giuseppe Liotine e Luca Villani della sede di Bruxelles per gli aspetti antitrust.



Pedersoli Studio Legale ha assistito Intesa Sanpaolo e Banca 5 con un team coordinato dall'equity partner Carlo Pedersoli e composto dall'equity partner Diego Riva, coadiuvato dall'associate Nicolò Nardella per gli aspetti di diritto civile e commerciale, dal partner Alessandro Zappasodi e dall'associate Licia Mongiello per gli aspetti regolamentari, dall'equity partner Davide Cacchioli per gli aspetti antitrust, dall'equity partner Maura Magioncalda e dal senior associate Michele Parlangeli per gli aspetti relativi al finanziamento.



Lo Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito CVC e Sisal Group per gli aspetti fiscali dell'operazione con un team composto dai soci Luca Rossi, Giancarlo Lapecorella e Marina Ampolilla e dagli associate Alessia Vignudelli e Andrea Basi.



PwC ha assistito Sisal Group per gli aspetti contabili relativi alla strutturazione dell'operazione e di capital markets con il team di Capital Markets, Accounting Advisory & Structuring composto dal partner Gabriele Matrone e dai directors Bianca Maria Canepa, Alessandro Loizzo e Daniele Pulcrano e di due diligence finanziaria e HR, con il team di Transaction Services coordinato dal partner Emanuela Petteno' e il director Filippo Giannini, con il supporto del Partner Luca Faieta e i director Roberto Milanesi e Alessio Buonaiuto.



Nell'operazione, Linklaters ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Andrea Arosio e composto dal managing associate Diego Esposito e dagli associate Daniele Sutto e Maria Chiara De Biasio per gli aspetti di diritto italiano, mentre gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti dal partner Adam Freeman e dal managing associate Pathik Gandhi. Linklaters ha inoltre assistito le banche finanziatrici per gli aspetti fiscali dell'operazione di finanziamento con un team composto dal partner Roberto Egori e dall'associate Sergio Merlino.