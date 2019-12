Bureau Plattner, 50 anni di storia e 100 collaboratori

Bureau Plattner è stato fondato nel 1969 come studio di consulenza fiscale a Bolzano, nel nord Italia, ed ha costantemente ampliato le propria attività nel corso dei decenni. Nel 2013 Bureau Plattner si è fuso con Petrucci & Partners di Merano ed ha aperto un ufficio strategico a Milano. Lo studio inoltre mantiene un ufficio di rappresentanza a Monaco di Baviera.



Oggi, Bureau Plattner è in grado di offrire servizi a 360 gradi nei settori della consulenza fiscale e legale, revisione contabile, corporate finance e contabilità. Lo studio assiste società che operano a livello nazionale e internazionale, con un approccio interdisciplinare che permette al cliente di avere un unico referente per la fiscalità e per i temi legali, ad esempio anche per costituzioni o acquisizioni di società.



Anche pro futuro, lo studio ha in programma di ampliare i propri settori di attività e consolidare ulteriormente il proprio team, nel rispetto delle esigenze dei propri clienti e del mercato. Bureau Plattner punterà sempre ad avere migliori cervelli e alla formazione di giovani talenti

La gamma dei servizi di consulenza offerti dallo studio è costantemente cresciuta negli anni e continuerà a crescere. Nell'ultimo anno Bureau Plattner ha strutturato team di avvocati che assistono i clienti dello studio in contenziosi di alto profilo in materia civile, commerciale e societaria, e forniscono consulenza e assistenza in ambito di diritto del lavoro.



In un mondo che diventa sempre più complesso, un approccio interdisciplinare dimostra essere vincente per i nostri clienti. Anche per questo Bureau Plattner si differenzia dai propri concorrenti.