Clifford Chance si aggiudica il premio di "Most Attractive Employer 2019" nella categoria "Legal Services"

Clifford Chance si conferma come uno degli studi più attraenti per i giovani professionisti del settore legale. Dall'annuale classifica stilata da Universum Global, società svedese leader mondiale in progetti di ricerca e consulenza nel campo dell'Employer Branding, lo Studio si attesta infatti come 'Most Attractive Employer 2019' in Italia nella categoria legal services.

«Siamo orgogliosi di aver conseguito questo importante riconoscimento che dimostra il nostro impegno verso i giovani e la volontà di creare un ambiente di lavoro che si differenzi per opportunità di carriera, meritocrazia e attenzione al singolo. Da sempre Clifford Chance si distingue infatti per l'investimento sui giovani talenti e siamo convinti che attrarli e coltivarli sia una priorità al pari dell'impegno che ci guida ogni giorno nell'offrire ai clienti la migliore consulenza legale. L'internazionalità del network, la nostra offerta di formazione e un ambiente di lavoro basato su collaborazione ed inclusione, rendono Clifford Chance il contesto ideale per un giovane talento che abbia l'ambizione crescere professionalmente arrivando ad operare ai massimi livelli in un ambiente ricco di stimoli ed opportunità» ha dichiarato Marta Grivet Ser, HR Manager di Clifford Chance per l'Italia.

Creata per individuare le aspirazioni di carriera e le preferenze dei protagonisti del mercato del lavoro, la classifica di Universum è stata stilata a partire da una survey online distribuita nel periodo novembre 2018 – luglio 2019, che ha raccolto e analizzato desideri e punti di vista di oltre 10.000 professionisti italiani provenienti da 35 settori, di cui oltre la metà giovani con una seniority inferiore ai 5 anni di lavoro.