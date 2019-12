Orrick lancia il profilo Instagram Orrick Italy

Con l'account Orrick Italy, lo studio internazionale lancia il progetto pilota della firm su Instagram. Dopo essere approdati su LinkedIn con una pagina country specific, continua il percorso social di Orrick Italia che è già presente su Twitter con l'account @orrickitaly.

"Orrick in Italia, con oltre 1200 citazioni web negli ultimi 12 mesi e diversi professionisti attivi sui social, è tra i primi studi nelle classifiche di web reputation nazionali. La nostra presenza online ha fino ad ora riscosso ottimi successi e crediamo che la scelta di aprire il canale Instagram sia da un lato la naturale prosecuzione delle nostre attività, dall'altro in linea con l'immagine di law firm tech e innovativa per la quale siamo riconosciuti anche nel mercato italiano" afferma Alessandro De Nicola, senior partner di Orrick.

"Orrick Italy su Instagram permetterà di conoscere il nostro studio da differenti angolature e consentirà ai follower di esplorare ‘casa' Orrick ancor più a 360 gradi" commenta Roberta De Matteo, BD & Communications Senior Country Manager italiana.

"Siamo orgogliosi che il progetto Instagram promosso da Roberta De Matteo insieme a Donatella Lanza e Sara Andreoli, tre membri del BD team italiano, sia stato accolto con entusiasmo dalla firm e sia stato approvato come pilota per Orrick a livello globale" conclude Alessandro De Nicola.