DIRITTO DI FAMIGLIA

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA in DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI, DELLE PERSONE, DEI MINORI

L'Unione Nazionale delle Camere Minorili è in procinto di attivare, dal mese di gennaio 2020, presso l'Università di Ferrara, di concerto con la Scuola Superiore dell'Avvocatura ed il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, la " Scuola di Alta Formazione Specialistica in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori " con possibilità attivazione sedi in videoconferenza.

La Scuola dell'UNCM si caratterizza per l'approccio sensibile al diritto internazionale, con particolare attenzione alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ormai sempre più spesso motore delle più rilevanti innovazioni nell'ambito del diritto di famiglia.

Gli avvocati che intendessero iscriversi avranno tempo fino al 10 gennaio 2020.

La frequenza del corso, di durata biennale, tenuto da avvocati cassazionisti, magistrati, professori universitari ed esperti, attribuirà un attestato di frequenza comprovante il conseguimento di un percorso formativo d'eccellenza, rilasciato all'esito di un esame.

Per tutte le informazioni cliccare su https://lnx.camereminorili.it/scuola-alta-formazione-specialistica-diritto-delle-relazioni-familiari-delle-persone-e-dei-minori/

Contatti: scuola@camereminorili.it