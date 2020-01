BonelliErede project counsel nel finanziamento in favore di Parco Eolico Stornarella

BonelliErede ha agito in qualità di project counsel nell'operazione di finanziamento, su base project finance, in favore di Parco Eolico Stornarella, società del gruppo Inergia, primario operatore attivo nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'operazione di finanziamento ha un importo complessivo di circa 21 milioni di euro destinati alla gestione degli impianti eolici detenuti da Parco Eolico Stornarella nel Comune di Stornarella e nel Comune di Orta Nova per una capacità complessiva pari a 20 MW.

BonelliErede ha agito al fianco di Ing Bank N.V. e della società Parco Eolico Stornarella in relazione agli aspetti di due diligence, nella predisposizione della documentazione finanziaria e della contrattualistica di progetto. Per BonelliErede ha operato il team di Project Finance coordinato dal partner Catia Tomasetti e in particolare il partner Gabriele Malgeri ha seguito personalmente tutti gli aspetti dell'operazione con Daniela De Palma, senior associate, in qualità di project manager, Lisa Borelli e Alberto Gea. Giovanna Zagaria, managing associate, Giovanna Salatino, senior associate, e l'associate Giulia Pandimiglio hanno curato i profili amministrativi dell'operazione.

Albion ha agito nel ruolo di documentary agent di Ing Bank N.V. con un team composto da Odile Etienne (partner), Michele Monaci (partner) con la collaborazione di Giuliana Pulga (Manager).