DLA Piper con Aareal Bank nel finanziamento di due immobili di IREEF - Italy SICAF S.p.A.

DLA Piper ha assistito Aareal Bank, in qualità di banca arranger e banca finanziatrice, nell'operazione di finanziamento relativa a due primari immobili siti nel centro di Milano, realizzata a favore di "IREEF - Italy SICAF S.p.A.", società di investimento a capitale fisso gestita dal GEFIA EU "Invesco Real Estate Management S.à r.l."

Il team di DLA Piper che ha seguito gli aspetti italiani dell'operazione è stato coordinato dal partner Giuseppe Mele, con l'avvocato Ivano Sproviero per gli aspetti connessi al finanziamento e alle relative garanzie, il partner Paolo Foppiani e l'avvocato Chiara Sciaraffa per gli aspetti real estate, il partner Carmen Chierchia e l'avvocato Mario Rossi Barattini per gli aspetti di town planning e il partner Andrea Di Dio e Federico D'Amelio per gli aspetti tax. L'assistenza sugli aspetti di diritto inglese è stata prestata dal team di DLA Piper Londra, coordinato dal partner Toby Barker.

IREEF - Italy SICAF S.p.A. è stata assistita da un team dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati, composto per gli aspetti di diritto italiano dal socio Maurizio Bernardi e dall'avvocato Alessandra Azzolini, per gli aspetti regulatory dall'avvocato Rosanna Pellerino, e per gli aspetti fiscali dal socio Francesco Mantegazza e da Andrea Brambilla.