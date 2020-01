Eversheds Sutherland e GOP negli accordi per l'ingresso di Three Hills Capital Partners in HHC

Lo studio legale Eversheds Sutherland con un team guidato dall'Executive Partner Marco Franzini e composto dal Partner Alessandro Vischi e dalla Trainee Francesca Sergiano, sta assistendo Health Holding Company ("HHC") nella negoziazione e definizione degli accordi per l'investimento di minoranza da parte di Three Hills Capital Partners in HHC. L'ingresso di Three Hills Capital Partners rientra nell'ambito dell'operazione volta all'acquisizione da parte di Dedalus Holding (partecipata da HHC) di parte del business IT nel settore sanitario di Agfa-Gevaert, con un fatturato di circa 260 milioni di euro.

Il fondo Three Hills Capital Partners è assistito dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team guidato dal partner Massimiliano Calabrò, coadiuvato dall'associate In Young Shin.

Simmons & Simmons, con un team guidato dal partner Marco Palanca e dall'associate Pasquale Del Prete, sta assistendo HHC relativamente ai profili fiscali dell'operazione.

KPMG con un team composto dal partner Stefano Cervo e dal senior tax manager Stefania Peccerillo sta assistendo Three Hills Capital Partners in relazione agli aspetti fiscali del suo investimento.