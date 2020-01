Nasce Reilly & Tesoro Employment Law Firm

ll 2020 si apre con il lancio Reilly & Tesoro Employment Law Firm, boutique specializzata in diritto del lavoro e relazioni industriali, con sede a Milano. Una naturale evoluzione per i due soci fondatori, Sharon Reilly e Marco Tesoro, dopo una carriera trascorsa con i più noti studi legali del lavoro in Italia. A loro si aggiunge Chiara Perrone, collega di lunga data e membro di un team destinato a crescere nei prossimi mesi, in virtù di un processo di selezione attualmente in corso.

Con un ricco portafoglio in espansione di clienti nazionali e internazionali, Reilly & Tesoro consolida la tendenza alla specializzazione nel proprio settore di attività. Un nuovo player capace di soddisfare la crescente domanda dei clienti alla ricerca di un servizio di alto profilo e su misura nel settore del diritto del lavoro, fondamentale per ottenere risultati tangibili.

"La practice di diritto del lavoro richiede una grandissima specializzazione che non può mai essere ancillare alle altre materie. Ecco perché, a fronte dei consolidamenti di studi a cui stiamo assistendo, il nostro comparto mantiene sempre più salda la propria identità" commenta Sharon Reilly, Managing Partner. "La nostra profonda conoscenza tecnica del diritto del lavoro italiano, unita alla fluidità nella comunicazione e alla consolidata esperienza nel fare business in Italia, sono sempre considerate un valore aggiunto. In particolare quando si tratta di fornire consulenza alle aziende di matrice anglosassone: la nostra formazione ci permette di individuare e gestire le differenze culturali, legali e commerciali tra l'Italia e i Paesi anglosassoni".

Il tratto distintivo di Reilly & Tesoro è l'approccio pragmatico alle problematiche quotidiane che originano nel mondo di lavoro, offrendo soluzioni pratiche e risk-based a tutte le tematiche legate alla gestione delle risorse umane.

"Assistiamo da anni società e gruppi industriali operanti in tutti i settori, in Italia e all'estero, gestendo quotidianamente molteplici tipologie di attività: dalle riorganizzazioni alle operazioni straordinarie, anche cross-border, dalla consulenza day-to-day al contenzioso. Aggiunge Marco Tesoro, co-founding partner "continueremo a farlo in Reilly & Tesoro con professionalità, integrità e mindset strategico, i valori chiave ai quali è da sempre ispirata la nostra attività".

Le biografie dei due founding partners:

Sharon Reilly, laureata all'Università di Glasgow, ha trascorso i primi 10 anni della propria carriera come solicitor in uno studio di Glasgow, in Scozia, dove è diventata socia all'età di 29 anni. Trasferitasi in Italia, Sharon è entrata in Toffoletto De Luca Tamajo, trascorrendo 7 anni molto formativi lavorando a stretto contatto con Franco Toffoletto e la Ius Laboris Alliance. In seguito, è stata dapprima partner di Lablaw, guidando la practice internazionale e di UnioLex con il medesimo incarico.

Marco Tesoro, laureato a pieni voti presso l'Università Cattolica di Milano, ha svolto un periodo di studio negli Stati Uniti e un graduate program in Australia presso Ashurst. Prima di fondare Reilly & Tesoro, ha lavorato in LabLaw e da ultimo in UnioLex in qualità di senior associate.

Reilly & Tesoro Employment Law Firm è uno studio legale associato che si occupa esclusivamente di diritto del lavoro e relazioni industriali. Guidato da Sharon Reilly e Marco Tesoro e con sede a Milano, raccoglie la formazione, il carattere e le esperienze dei soci fondatori con una alta specializzazione maturata in modo verticale nel settore sia in Italia sia operando con multinazionali. Che si tratti di riorganizzazioni aziendali, di fornire consulenza day-to-day, o di affrontare il contenzioso, Reilly & Tesoro mette in campo competenza, integrità e mindset strategico per garantire un'assistenza di alto livello per ogni esigenza legata al business. Affiancando le aziende per la migliore gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali, lo Studio anticipa le esigenze e i rischi di ogni fase del business, adattando modelli e strumenti al costante sviluppo della normativa, con un approccio concreto, una presenza quotidiana e uno sguardo sempre proiettato al futuro.