LEGANCE E DLA PIPER NELLA CREAZIONE DI UN POLO DI ECCELLENZA ITALIANA NEL BEAUTY

Legance – Avvocati Associati ha assistito Made in Italy Fund, il fondo di Private Equity gestito da Quadrivio & Pambianco nella sottoscrizione dell'accordo di investimento per l'ingresso con una quota di maggioranza nel capitale di Rougj s.r.l., società specializzata nella formulazione, produzione e distribuzione di prodotti haut de gamme, destinati al canale farmacia. Il team di Legance è stato guidato dal senior partner Gian Paolo Tagariello, per la parte M&A, con Riccardo Paganin (a sinistra in foto) e Marianna Consiglio e dal partner Guido Iannoni per la parte del finanziamento con Leonardo Bafunno e Jurgen Hyka.

DLA Piper ha assistito il gruppo dei soci, sia quelli uscenti che quelli rimasti nella nuova compagine sociale, con un team guidato dal partner Fabio del Bene (a destra in foto) e composto dal partner Gualtiero Luca Dragotti, coadiuvato dagli avvocati Annamaria Algieri e Giacomo Lusardi per gli aspetti IPT, e dal partner Federico Strada, coadiuvato dall'avvocato Tommaso Erboli, per gli aspetti employment. Gli aspetti relativi al rimborso del finanziamento in essere ed alla negoziazione del nuovo finanziamento e relative garanzie per conto dei soci non uscenti sono stati seguiti dal partner Giovanni Luigi Ragnoni Bosco Lucarelli coadiuvato dall'avvocato Gianfranco Giorgio e da Francesco Chericoni. Il team è stato inoltre supportato da Carlotta Benigni, tax, dall'avvocato Vittorio Riva e da Silvana Bonazzi e Francesco Caselli per gli aspetti corporate.

VGN Studio Legale, con il partner Andrea Vignozzi coadiuvato da Stefano Corrà, ha assistito Banco BPM S.p.A. che ha fornito il supporto finanziario a servizio dell'operazione.