COMMERCIALISTI E COMUNICAZIONE: LE NUOVE SKILLS PER PROFESSIONISTI COMPETITIVI

Al via giovedì 16 gennaio a Mogliano Veneto (TV) il percorso formativo organizzato dall'Associazione dei Commercialisti delle Tre Venezie sulle tecniche per parlare in pubblico

Mogliano Veneto, 13 gennaio 2020 – Inizia giovedì 16 gennaio il Mini Master "Le tecniche di Public Speaking. Come superare la paura di parlare in pubblico per tenere discorsi efficaci e persuasivi" organizzato dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie).



Il Mini Master si terrà in due lezioni giovedì 16 gennaio 2020 e proseguirà nella giornata di giovedì 23 gennaio a Mogliano Veneto (TV) presso Villa Braida (Via Bonisiolo, 16/B).



Oggi saper parlare di fronte a un pubblico e interagire con lo stesso diventa per i commercialisti una skill abilitante nella relazione con il cliente e nella crescita professionale, ma anche uno strumento del percorso di comunicazione di un professionista e di uno studio che oggi passa sempre di più attraverso la presenza attiva ad eventi, conferenze e occasioni pubbliche.

Tuttavia, conoscere in modo approfondito la materia non è più sufficiente.

E' infatti necessario acquisire la consapevolezza di essere soggetti comunicativi e quindi imparare alcune competenze specifiche dell'arte di parlare in pubblico. Il successo di qualsiasi intervento pubblico, sia davanti a un piccolo pubblico che davanti a un grande pubblico, infatti, passa attraverso la comprensione del discorso da parte di chi ascolta. Parlare in pubblico è, per prima cosa, un atto altruistico, mai un atto egoistico dettato dal bisogno di fare bella figura.

Il corso ha perciò un duplice obiettivo teorico e pratico per spiegare che cosa entra in gioco nel momento di tenere un discorso in pubblico e come fare per gestire l'emozione che può condizionare l'esposizione. Verranno inoltre approfonditi strumenti e tecniche per comprendere il proprio interlocutore e trasferire il proprio messaggio in modo chiaro, coerente ed efficace.



Il Mini Master sarà tenuto da Paola Gelsomino, stratega di conquista e difesa sia in ambito aziendale che personale. È in grado di concorrere a determinare, su obiettivo, esiti finali di un'interazione tra le parti. La sua preparazione e formazione sono rivolte soprattutto al settore liberi professionisti. Le sue analisi di fenomeno sociale sono pubblicate su varie testate.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org