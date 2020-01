Morri Rossetti potenzia i servizi di tax advisory con l'ingresso del Dott. Graziano Gallo e della Dott.ssa Annalisa Firmani

Il Dott. Graziano Gallo e la Dott.ssa Annalisa Firmani entrano in Morri Rossetti in qualità di Of Counsel.



Il Dott. Graziano Gallo sarà il responsabile delle attività relative alla governance globale della variabile fiscale d'impresa i cui main issue sono costituiti dalla fiscalità internazionale delle imprese, dalla gestione tax audit & assessment e dall'implementazione di sistemi di tax compliance.



Graziano Gallo, Dottore Commercialista e Revisore Legale, già ufficiale superiore della Guardia di Finanza e dirigente dell'Agenzia delle Entrate, presso cui ha ricoperto il ruolo di capo Settore Soggetti rilevanti dimensioni e capo Ufficio Ruling internazionale della Direzione Centrale Accertamento, rappresentando l'Italia in diversi consessi internazionali (OCSE, IOTA, EU), è autore di pubblicazioni specialistiche, docente del Master di Specializzazione in Fiscalità Internazionale della 24Ore Business School e apprezzato convegnista, membro delle commissioni "Fiscalità internazionale", "Internazionalizzazione delle imprese" e "Compliance e modelli organizzativi" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Annalisa Firmani, Dottore Commercialista e Revisore Legale, ha prestato servizio all'Agenzia delle Entrate presso il Settore Soggetti rilevanti dimensioni della Direzione Centrale Accertamento e la Direzione Centrale Audit e Sicurezza della Regione Lombardia. Ha poi ricoperto il ruolo di Direttore Centrale Auditing e Controllo Interno di una multinazionale di produzione dell'acciaio.

Più recentemente ha collaborato con rinomati studi legali e tributari. Ricopre il ruolo di membro dell'OdV o di Sindaco di diverse società e collabora con i Collegi Sindacali e OdV di società (anche appartenenti a gruppi quotati). Autrice di pubblicazioni in materia di "responsabilità amministrativa e penale delle imprese", tiene corsi di formazione ed è relatrice a convegni in ambito di compliance e internal audit.



"Sono particolarmente contento dell'ingresso in Studio di Graziano e Annalisa" commenta il name partner Davide A. Rossetti, "sono due professionisti di comprovata competenza, arricchita da non comuni esperienze all'interno dell'amministrazione finanziaria, vissute in posizione di grande responsabilità e rilevanza. Il loro contributo sarà prezioso in particolare alla luce del recente interesse della clientela verso la cooperative compliance e strumenti di gestione del rischio fiscale, quali il ‘Tax Control Framework'. Inoltre, potenzieremo ulteriormente la nostra capacità di fornire ai Clienti un servizio di tax advisory di elevato standing, da tempo un elemento distintivo del nostro Studio".