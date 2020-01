Nasce GR Legal, la nuova boutique dell'IP

Nasce GR Legal, nuova insegna specializzata nel diritto della proprietà intellettuale e dell'information technology con sedi a Milano, Padova e Roma. La neonata boutique legale, fondata dagli avvocati Luca Giove e Aurelio Richichi, nasce dall'integrazione degli studi Giove di Padova e R&R di Roma che da tempo collaboravano insieme nell'assistenza sia contenziosa che stragiudiziale in materia di IP per clienti nazionali e internazionali.



In passato, sia Giove che Richichi prima di fondare i propri studi – confluiti ora in GR Legal – hanno lavorato insieme nel dipartimento di proprietà intellettuale di Freshfields Bruckhaus Deringer. Successivamente l'avvocato Giove è stato senior lawyer in Bonelli Erede Pappalardo, mentre l'avvocato Richichi ha lavorato come senior associate nello studio legale Barzanò & Zanardo partecipando alla sua start-up.



Il nuovo studio annovera come founding partner anche l'avvocato Filippo Romani co-fondatore dello studio R&R di Roma che da sempre si è dedicato al diritto commerciale.



I due fondatori di GR Legal, Luca Giove e Aurelio Richichi, spiegano che: "La nuova realtà potrà contare su una dozzina di professionisti e una nuova sede nel cuore di Milano. L'integrazione delle due organizzazioni professionali consente una crescita dimensionale e territoriale per poter rispondere con ancora maggiore immediatezza alle esigenze dei clienti nazionali e internazionali consolidando la nostra posizione di realtà d'eccellenza nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale e delle aree del diritto ad esso connesse dell'information technology e del trattamento dei dati personali".