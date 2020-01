Chiomenti nelle due emissioni di Crédit Agricole Italia da 1,25 mld

Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di arranger e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Landesbank Baden-Wüttemberg, ING Bank NV, Natixis S.A., NatWest Markets N.V. e UniCredit Bank AG, in qualità di joint lead managers e Bankhaus Lampe KG, DZ BANK AG Deutsche Zentral – Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main e Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – in qualità di co-lead managers, nell'emissione della Serie 12 e della Serie 13 di obbligazioni bancarie garantite nel contesto del programma da 16 miliardi di euro garantito da Crédit Agricole Italia OBG.

L'assistenza è stata prestata da un team composto dal socio Gregorio Consoli, dal managing counsel Benedetto La Russa (in foto), dall'associate Gioia Ronci e dalla junior associate Francesca Altiero. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente al senior associate Maurizio Fresca.

In particolare, nell'ambito del suddetto programma sono state emesse da Crédit Agricole Italia la Serie 12, del valore nominale di 500 milioni di euro, con scadenza 2028 e la Serie 13, del valore nominale di 750 milioni di euro, con scadenza 2045.