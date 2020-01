Nasce LX20 Law Firm – Uno Studio legale progettato per le sfide del futuro

Con l'inizio del nuovo decennio nasce a Milano lo Studio legale LX20 Law Firm (http://lx20lawfirm.com), fondato dall'Avv. Alessandro Negri della Torre (in foto), professionista abilitato all'esercizio della professione legale in Italia e nello Stato di New York. LX20 Law Firm nasce per rispondere alle sfide legali poste dall'esponenziale sviluppo tecnologico e dal rapporto sempre più stretto tra progresso tecnico e settori altamente regolamentati quali il mercato bancario, finanziario e assicurativo. Grazie alle competenze dello Studio e delle realtà con cui LX20 Law Firm collabora in ambito civile, commerciale e societario e nei mercati regolamentati, lo Studio mira a divenire il punto di riferimento per l'innovazione e il diritto coniugando competenze tecniche con una struttura agile e reattiva progettata per rispondere con rapidità e precisione alle sfide del futuro.

Oltre che negli ambiti più tradizionali, LX20 Law Firm offre ai propri clienti competenze in alcuni dei settori più innovativi del diritto, tra cui l'uso della blockchain in ambito finanziario e non, l'inquadramento legale di criptovalute e crypto-assets (con riferimento in particolare all'emissione di token e operazioni di STO), tematiche di finanza decentralizzata e l'interazione tra la nuova finanza e l'attuale quadro normativo e regolamentare. Con riferimento alle trasformazioni nel mondo bancario e dei sistemi di pagamento, l'avv. Negri della Torre ha maturato competenze ed esperienza nel settore dell'open banking e delle potenzialità della disciplina sui sistemi di pagamento. Grazie alla collaborazione con figure professionali d'eccellenza lo Studio è, altresì, in grado di assistere la clientela su tematiche di insurtech.

L'evoluzione dei mercati regolamentati costituisce dunque una componente essenziale della value proposition di uno Studio la cui mission è interpretare in chiave legale i profondi cambiamenti in atto.

Alle competenze in ambito fintech, si affianca l'offerta di una consulenza qualificata nell'ambito delle operazioni societarie e commerciali di start-up e PMI innovative con un focus particolare sulla crescita nazionale e internazionale. Con particolare riferimento alla crescita internazionale lo Studio può contare su un solido network di professionisti e realtà di eccellenza situate in giurisdizioni chiave nonché sulla esistenza al proprio interno di due desk dedicati. Il primo è focalizzato sulle richieste di assistenza che abbiano ad oggetto il mercato nordamericano, mentre il secondo è specializzato nei rapporti con i paesi che fanno parte della regione MENA (Middle East North Africa). Grazie a professionisti di madrelingua araba LX20 Law Firm offre assistenza qualificata nei rapporti con paesi dalle grandi potenzialità come, ad esempio, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Marocco ed Egitto. Infine, proprio grazie alla presenza dell'arabic desk e alle competenze dei professionisti che collaborano con lo Studio, LX20 Law Firm offre alla comunità musulmana, sia in Italia che all'estero, un punto di contatto qualificato per operazioni di finanza islamica conformi alla Shari'ah.

Per ulteriori informazioni: contact@lx20lawfirm.com