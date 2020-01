Ebano S.p.A. acquisisce il 100% delle quote di CEF Publishing S.r.l.

Ebano S.p.A. - la holding del Gruppo Ebano, fondata e guidata dal Presidente della Piccola Industria di Confindustria Carlo Robiglio, leader di mercato in Italia nella progettazione, realizzazione ed erogazione di corsi professionali attraverso modalità FAD ed e-learning – ha acquistato il 25% del capitale di CEF Publishing S.r.l. (già di proprietà dell'ing. Guido Galimberti, socio e amministratore delegato che ha contribuito alla forte crescita di CEF Publishing S.r.l.), divenendone quindi l'unico socio. Contestualmente, l'ing. Galimberti ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Amministratore delegato di CEF Publishing S.r.l..



Ebano è stata assistita da VGN Studio Legale con l'avv. Andrea Vignozzi (in foto), mentre Innext ha agito quale advisor finanziario nelle persone di Francesco Ferri e Francesco Micaletti.



"L'operazione – dichiara Carlo Robiglio – è in linea con l'orientamento da tempo impresso al business della formazione a distanza. Intendiamo integrare sempre di più sistemi e processi nella filiera della formazione innovativa, che da tempo rappresenta il core delle attività del nostro Gruppo.

Desidero, a nome di Ebano, di CEF Publishing e di tutte le società del Gruppo Ebano, ringraziare di cuore l'amico Guido per l'enorme apporto di iniziative, idee, competenza e passione con cui ha guidato CEF Publishing in questi sette anni, favorendone una crescita importante e portandola ad essere un'azienda di successo. E' proprio questo rapporto, improntato sulla massima fiducia, collaborazione e correttezza, che ha consentito di definire l'operazione nella assoluta serenità e condivisione tra le parti. Auguro a Guido Galimberti i massimi successi per le nuove sfide imprenditoriali che ha deciso di intraprendere".