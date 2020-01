KT&Partners Financial Advisor di Glickon nell'operazione di aumento capitale della Società

KT&Partners (KT), Società indipendente di consulenza finanziaria presieduta da Alfredo Scotti, ha agito in qualità di Advisor finanziario di Glickon nella definizione dell'operazione di aumento di capitale pari a Euro 1,35 milioni.

Nata nel 2014, Glickon ha sviluppato un software di People Experience che permette di creare esperienze di lavoro più divertenti e significative, migliorare la salute e la performance organizzativa e acquisire un vantaggio competitivo nell'economia dell'esperienza. Grazie a una visione olistica dell'intero ciclo di vita delle persone in azienda, dal momento dell'assunzione fino all'uscita, Glickon influisce positivamente sul coinvolgimento in tutti i momenti chiave, facendo leva sul gioco per misurare e sviluppare le loro competenze.

Per Glickon l'operazione è strettamente finalizzata al sostegno della crescita dell'azienda (+116% YoY fatturato) e del team, allo sviluppo sul mercato internazionale e al lancio di una nuova soluzione di People Analytics che ha l'obiettivo di organizzare tutta l'informazione proveniente dagli strumenti di comunicazione e collaborazione interna dell'azienda per renderla accessibile e utile a tutti gli stakeholder interni per il raggiungimento dei loro obiettivi.

Per il team di KT&Partners, guidato dal CEO Kevin Tempestini, l'operazione è stata seguita dal Senior Advisor Elena Henny; per il team di Glickon dal CFO e co-fondatore Matteo Corte con l'assistenza per la parte legale degli avvocati Simone Furian e Simone Degani dello Studio Terrin Associati.