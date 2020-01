STUDIO TRIBUTARIO TOGNOLO CON BERTELLI & PARTNERS NELL'ACCORDO DI PATENT BOX

Studio Tributario Tognolo (STT) ha assistito Bertelli & Partners, società specializzata nella produzione di sistemi per il settore del riscaldamento, nella sottoscrizione con l'Agenzia delle Entrate dell'accordo preventivo avente ad oggetto la definizione in contraddittorio dei metodi e dei criteri di determinazione del reddito agevolabile ai fini della normativa Patent Box.

L'assistenza ha riguardato in particolare l'istruttoria finalizzata ad approfondire i criteri di determinazione del contributo economico, derivante dall'utilizzo dei beni immateriali agevolabili (brevetti). Ad agire per conto dello Studio Tributario Tognolo sono stati il name partner Paolo Tognolo e il socio Francesco Spurio.

Bertelli & Partners, fondata nel 1995, sviluppa e produce componenti e sistemi per il settore HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) con alto tasso di innovazione nell'ambito dell'elettronica e della meccanica applicate alla combustione.

L'accordo di Patent Box ha permesso alla Società di usufruire di un significativo risparmio fiscale per il periodo 2015-2019 che verrà esteso fino al 2024 grazie alla possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni.