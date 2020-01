Chiomenti e Allen & Overy nell'emissione di uno strumento Additional Tier 1 di UBI Banca

Chiomenti ha assistito Unione di Banche Italiane (UBI), in qualità di emittente, nella prima emissione di uno strumento Additional Tier realizzata al fine di ottimizzare la struttura del capitale. Nell'operazione Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Structuring Advisors e Joint Bookrunners.

Lo strumento Additional Tier 1 denominato "Euro 400,000,000 Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes" è destinato a investitori istituzionali e denominato in Euro.

UBI Banca ha nominato Goldman Sachs International e UBS Investment Bank quali Global Coordinators and Structuring Advisors dell'operazione e Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc e UBS Investment Bank come Joint Bookrunners and Joint Lead Managers, incaricati di curare il collocamento dello strumento.

Il team di Chiomenti è composto dal partner Gregorio Consoli con il managing counsel Benedetto La Russa e la senior associate Irene Scalzo, il partner Marco Di Siena e il senior Maurizio Fresca per gli aspetti di diritto fiscale.

Gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti dal counsel Fraser Wood e l'associate Minerva Clizia Vanni.

Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dall'associate Carolina Gori; Michele Milanese, counsel del dipartimento Tax ha curato i profili fiscali dell'operazione.